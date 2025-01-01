Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 7 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

