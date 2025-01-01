Луцьк ще не має остаточних цифр бюджету-2026





Про це у коментарі власкору Лілія Єлова.



Посадовець наголосила, що хоча Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік, станом на зараз документ не оприлюднено публічно. Тому немає змоги говорити про остаточні цифри.



"Нам залишили 64% ПДФО. Але 4% мають бути спрямовані на енергетику, підтримку "Луцьктепло", закупівлю енергоносіїв. Також ми поки не бачимо розмірів освітньої субвенції і цифр по зарплатам для вчителів. Зараз працюємо над проєктом бюджету громади на наступний рік", - зазначила Лілія Єлова.

