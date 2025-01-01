У Луцьку запрацювала резиденція Святого Миколая в підземеллі монастиря





Про це Юрій Семчук.



Чотирирічна Катруся з мамою Ларисою Дакало вперше прийшли в резиденцію Святого Миколая ще до її відкриття. Зі слів жінки, донька дуже хотіла побачити казкового персонажа.



"Вона ще дуже маленька була. Вона прибігла до цього постера і стала його обіймати. Каже: "Миколайчик", — говорить жінка.



Резиденцію в укритті облаштували вчетверте. Перед входом дітей та дорослих зустрічали янголи, казкові герої.



Актор, третьокурсник Луцького педколеджу Владислав Франчук, який виконує роль Миколая Чудотворця, розповів: діти приходять у резиденцію та діляться своїми думками та мріями.



"Я минулий рік теж вживався в роль. Було дуже приємно те, що діти віддають таку частинку себе, що вони діляться, що вони робили кожен рік. Це дуже важливо для дітей, які переживають дуже нелегкий час у нашій країні. Я завжди пам’ятаю кожну дитину, яка каже це побажання, щоб швидше закінчилася війна", — сказав лучанин.



Директорка артгалереї "Образ" Наталія Грабовецька розповіла, що дітей при вході в резиденцію Миколая зустрічатиме кролик на ім'я Цеглинка.



"Він (кролик — ред.) для того, щоб зняти градус напруги, коли дітки заходять в наше підземелля. Вони віддають Миколаю лист, отримують свій подарунок . Вони можуть до нього підійти, взяти на ручки, сфотографуватися", — зазначила лучанка.



У резиденції діти спілкувалися з Миколаєм і його помічниками, малювали та передавали йому листи із побажаннями. Відвідувачка Дарина Ярохович розповіла, що її сім'я приїжджаю в цю резиденціючетвертий рік поспіль.



"Донька з бажанням величезним їде. Раніше готувала вірші вже подорослішала вже їде зі своїми подарунками, власноруч зробленими, дарувати янгола Миколаю. Вона каже: "Я знаю, що це не справжній Миколай, але він нам дарує свято", — сказала жінка.



Відвідувачка резиденції Святого Миколая Евеліна Ярохович, яка приїхала сюди з мамою, каже, що вірить у Чудотворця і в те, що він здійснює бажання дітей.



Зі слів організатора, директора міського молодіжного центру Юрія Семчука, кожна дитина, яка прийде у резиденцію в укритті, отримає подарунок на згадку.



"Діти, які приходять в сімейному форматі, одноосібно, приходять в живій черзі. Традиційно ця резиденція в укритті через безпекові норми, але це дало йому атмосфери, тому що це підземелля старовинні і дітям цікаво перебувати. Ми їх прикрасили. Гірлянди, вогники ялиночки їхні", — сказав лучанин.



Організатор резиденції Святого Миколая Юрій Семчук додав, що відвідувачів чекатимуть впродовж трьох днів із 14:00 до 20:00. Для груп від 5 до 15 дітей діє попередня реєстрація. Вхід безплатний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 грудня в Луцьку запрацювала резиденція Святого Миколая в укритті, що на проспекті Волі, 2. Це підземелля монастиря, а нині — артгалерея, у якій можна перебувати під час повітряної тривоги.Про це Суспільному розповів організатор, директор міського молодіжного центруЧотирирічназ мамоювперше прийшли в резиденцію Святого Миколая ще до її відкриття. Зі слів жінки, донька дуже хотіла побачити казкового персонажа."Вона ще дуже маленька була. Вона прибігла до цього постера і стала його обіймати. Каже: "Миколайчик", — говорить жінка.Резиденцію в укритті облаштували вчетверте. Перед входом дітей та дорослих зустрічали янголи, казкові герої.Актор, третьокурсник Луцького педколеджуякий виконує роль Миколая Чудотворця, розповів: діти приходять у резиденцію та діляться своїми думками та мріями."Я минулий рік теж вживався в роль. Було дуже приємно те, що діти віддають таку частинку себе, що вони діляться, що вони робили кожен рік. Це дуже важливо для дітей, які переживають дуже нелегкий час у нашій країні. Я завжди пам’ятаю кожну дитину, яка каже це побажання, щоб швидше закінчилася війна", — сказав лучанин.Директорка артгалереї "Образ"розповіла, що дітей при вході в резиденцію Миколая зустрічатиме кролик на ім'я"Він (кролик — ред.) для того, щоб зняти градус напруги, коли дітки заходять в наше підземелля. Вони віддають Миколаю лист, отримують свій подарунок . Вони можуть до нього підійти, взяти на ручки, сфотографуватися", — зазначила лучанка.У резиденції діти спілкувалися з Миколаєм і його помічниками, малювали та передавали йому листи із побажаннями. Відвідувачкарозповіла, що її сім'я приїжджаю в цю резиденціючетвертий рік поспіль."Донька з бажанням величезним їде. Раніше готувала вірші вже подорослішала вже їде зі своїми подарунками, власноруч зробленими, дарувати янгола Миколаю. Вона каже: "Я знаю, що це не справжній Миколай, але він нам дарує свято", — сказала жінка.Відвідувачка резиденції Святого Миколая, яка приїхала сюди з мамою, каже, що вірить у Чудотворця і в те, що він здійснює бажання дітей.Зі слів організатора, директора міського молодіжного центру Юрія Семчука, кожна дитина, яка прийде у резиденцію в укритті, отримає подарунок на згадку."Діти, які приходять в сімейному форматі, одноосібно, приходять в живій черзі. Традиційно ця резиденція в укритті через безпекові норми, але це дало йому атмосфери, тому що це підземелля старовинні і дітям цікаво перебувати. Ми їх прикрасили. Гірлянди, вогники ялиночки їхні", — сказав лучанин.Організатор резиденції Святого Миколая Юрій Семчук додав, що відвідувачів чекатимуть впродовж трьох днів із 14:00 до 20:00. Для груп від 5 до 15 дітей діє попередня реєстрація. Вхід безплатний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію