Куди у Луцьку влучили «Шахеди»: подробиці
Сьогодні зранку, 6 грудня, ворог поцілив у склади комбінованого дистрибуційного центру мережі «Сімі» та «Сім23», завдавши масштабних руйнувань.

Про це йдеться на сторінці торгової мережі на Фейсбук.

"На щастя, жоден з працівників не постраждав, всі перебували в укритті. На жаль, матеріальні втрати великі", - йдеться у повідомленні.

"Ми зробимо все, щоб зручні маркети безперебійно працювали, забезпечуючи гостям звичний сервіс та якість. Просимо розуміння та підтримки у наших найкращих гостей та партнерів. Кожна кава, куплена у Сімі, кожен придбаний вами смаколик чи напій – допоможуть нам відновитися швидше", - закликали у торговій мережі.

Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук вранці повідомив про масштабну пожежу на продуктових складах в одному з мікрорайонів міста.

