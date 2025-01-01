Ворожа атака на Луцьк: в місті лунають вибухи. ОНОВОЛЕНО

У ніч на 6 грудня Луцьк атакували ворожі БПЛА.Як повідомив міський голова Луцька, о 6:33 близько 15 БПЛА підлітали до кордону Рівненської і Волинської області, курс – західний.О 6:45 – по одному БПЛА поруч з м. Рожище та с. Цумань. Ще один – біля с. Любешів.О 7:00 повідомили про 8 ворожих БПЛА на кордоні області, 1 біля – Маневичів, 1 – біля Горохова.О 7:05 – 3 ворожих БПЛА на Луцьк з різних напрямків.О 7:16 пролунали вибухи – працювала ППО.О 7:25 ще один ворожий БПЛА в межах Луцька.О 7:36 ще один БПЛА влітає в Луцьк.В мережі повідомляють про сильне задимлення в Луцьку.Ігор Поліщук додав, що станом на 07:55 горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста.