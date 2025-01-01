У Волинській області планують будівництво грибної ферми та свинокомплексу на 10 000 голів





AgroReview



Розвиток тваринництва у Волинській області

Окрім грибної ферми, міськрада також дозволила розробити план території для майбутнього комплексу з відгодівлі свиней біля села Сокіл. Планується, що свинокомплекс розміститься на земельній ділянці понад 15 гектарів і буде розрахований на утримання 10 000 голів свиней.



Збільшення державної підтримки аграрного сектору



У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено суттєве підвищення фінансування агросектору. Видатки на підтримку сільського господарства збільшаться на 4,5 млрд грн порівняно з 2025 роком, досягнувши 14,1 млрд грн. Кошти спрямують на програми розмінування, страхування ризиків, розвиток зрошення, надання грантів та дотацій, доступні кредити, а також підтримку аграріїв на прифронтових територіях.



«У 2024 році та першому півріччі 2025 року на підтримку аграріїв спрямували понад ₴5,2 млрд. Подати заявку на отримання допомоги змогли лише близько 33% аграріїв від потенційної кількості».



Водночас, за інформацією Рахункової палати, через неузгодженість бюджетних програм значну частину державної допомоги отримали великі агрохолдинги. Зокрема, торік 49 отримувачів, які входять до 31 корпоративної групи, отримали 16% державних коштів, спрямованих на підтримку агровиробників.

