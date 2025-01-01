Магнітні бурі: прогноз на 6 грудня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 6 грудня, очікуються помірні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 6 грудня, очікуються помірні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 6 грудня
Сьогодні, 10:12
У Волинській області планують будівництво грибної ферми та свинокомплексу на 10 000 голів
Сьогодні, 09:15
Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто
Сьогодні, 08:23
Ворожа атака на Луцьк: в місті лунають вибухи. ОНОВОЛЕНО
Сьогодні, 07:46
Посилки з-за кордону: коли українцям доведеться платити податок
Сьогодні, 07:15