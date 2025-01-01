Магнітні бурі: прогноз на 6 грудня

Магнітні бурі: прогноз на 6 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 6 грудня, очікуються помірні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 6 грудня
Сьогодні, 10:12
У Волинській області планують будівництво грибної ферми та свинокомплексу на 10 000 голів
Сьогодні, 09:15
Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто
Сьогодні, 08:23
Ворожа атака на Луцьк: в місті лунають вибухи. ОНОВОЛЕНО
Сьогодні, 07:46
Посилки з-за кордону: коли українцям доведеться платити податок
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8