Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто





Про це



Як зазначають, що громадський транспорт зачепив припарковане авто біля 24 школи.



Також очевидці кажуть, що причиною дорожньо-транспортної пригоди може бути проблема масового паркування на даному відрізку дороги.



На місці працювали патрульні. Деталі - згодом.

