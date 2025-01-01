Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто

У Луцьку на вулиці Ярослава Мудрого 5 грудня трапилася аварія за участі тролейбуса та легковика.

Про це ВолиньUA інформують очевидці.

Як зазначають, що громадський транспорт зачепив припарковане авто біля 24 школи.

Також очевидці кажуть, що причиною дорожньо-транспортної пригоди може бути проблема масового паркування на даному відрізку дороги.

На місці працювали патрульні. Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській області планують будівництво грибної ферми та свинокомплексу на 10 000 голів
Сьогодні, 09:15
Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто
Сьогодні, 08:23
Ворожа атака на Луцьк: в місті лунають вибухи. ОНОВОЛЕНО
Сьогодні, 07:46
Посилки з-за кордону: коли українцям доведеться платити податок
Сьогодні, 07:15
У Бразилії розквітли пальми, які цвітуть лише раз на 80 років
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8