Вечірня ДТП у Луцьку: тролейбус в'їхав у припарковане авто
Сьогодні, 08:23
У Луцьку на вулиці Ярослава Мудрого 5 грудня трапилася аварія за участі тролейбуса та легковика.
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Як зазначають, що громадський транспорт зачепив припарковане авто біля 24 школи.
Також очевидці кажуть, що причиною дорожньо-транспортної пригоди може бути проблема масового паркування на даному відрізку дороги.
На місці працювали патрульні. Деталі - згодом.
