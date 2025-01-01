У Бразилії розквітли пальми, які цвітуть лише раз на 80 років
Сьогодні, 05:17
У бразильському місті Ріо-де-Жанейро спостерігається рідкісний природний феномен: одночасно зацвіли високі пальми таліпот. Вони відомі тим, що квітнуть лише раз у своєму житті, а після цього гинуть.
Про це повідомляє Associated Press.
Пальми ростуть у знаменитому парку Фламенго, а також у Ботанічному саду. Вони були завезені до Бразилії у 1960-х роках ландшафтним архітектором Роберто Бурле Марксом. Їхнє життя може тривати від 40 до 80 років.
Що таке пальма таліпот
Цей вид походить з південної Індії та Шрі-Ланки і може сягати 30 метрів у висоту. Цвітіння є кульмінацією життя рослини. Пальма випускає центральний пучок, який піднімається високо над віялоподібним листям. Суцвіття всіяне незліченними маленькими кремово-білими квітками, яких може бути до 25 мільйонів. Після запилення квіти дадуть плоди, насіння яких стане саджанцями для наступних поколінь.
Біологиня Державного університету Ріо-де-Жанейро Аліне Сааведра пояснила синхронність цвітіння: пальми, завезені одночасно, мають однаковий метаболізм і піддавалися впливу того ж самого бразильського ритму денного світла.
Сподівання на майбутнє
Подія викликала значний інтерес. Наприклад, 42-річний цивільний інженер Вінісіус Ванні висловив надію зібрати насіння, щоб пальми таліпот побачили наступні покоління.
«Я, мабуть, не побачу, як вони зацвітуть, але вони будуть там для майбутніх поколінь», — зазначив мешканець міста.
Незважаючи на те, що ці пальми не є інвазивними через повільний розвиток, бразильські закони суворо регулюють транспортування видів, які походять з інших континентів.
