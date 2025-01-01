Несподіваний колір 2026 року назвав Pantone





Цього разу Pantone обрав піднесений, позачасовий відтінок білого, якому дали поетичну назву «Танцівниця хмар» (Cloud dancer).



У Pantone описують цей колір як хвилястий, збалансований білий, пронизаний відчуттям безтурботності.



Виконавча директорка інституту Літріс Айземан пояснила, що в епоху зростання впливу технологій на наше життя «танцівниця хмар» символізує заспокійливий вплив у шаленому суспільстві. Цей відтінок заохочує людей знову відкрити цінність виваженого роздуму та тихого мислення.



За словами Айземан, вибір кольору несе глибокий сенс, він асоціюється з новими початками та символізує наше бажання нового старту в житті й культурі.



Як народжується колір року



Програма «Колір року» була започаткована 1999-го. Її мета полягає в тому, щоб висвітлити, як те, що відбувається в нашій макрокультурі в певний момент часу, виражається через мову кольору.



Процес вибору багатогранний і вимагає глибокого аналізу. Фахівці ретельно вивчають сучасні культурні, політичні та стильові посилання. Це дозволяє їм спочатку звузити пошук до певної кольорової гами, а потім зосередитися на виборі найточнішого відтінку.



Чому цей колір так називається



Критично важливим елементом у виборі кольору є його назва.



Відтінок «танцівниця хмар» — це не просто білий, а ретельно підібраний тон, який має рівний баланс холодних і теплих підтонів.



Айземан пояснила, чому був обраний саме цей відтінок, а не сліпучо-яскравий білий колір. Якби було обрано оптично яскравіший білий, це не лише позбавило б його природного відчуття, чесності та автентичності, яких шукає інститут. Такий вибір міг би натякати на стерильність та ізоляціонізм, оскільки цей тон є «холодним». Таким чином, «танцівниця хмар» є теплим, автентичним, гостинним білим.



Відображення кольору року у трендах одягу та моди



Хоча різні відтінки білого завжди були незмінними у світі моди, «танцівниця хмар» особливо гармоніює з хвилястими силуетами та натуральними тканинами. Виконавча директорка підкреслила, що цей колір ідеально поєднується з такими елементами, як, наприклад, пір’я.



У дизайні інтер’єру Айземан описує «танцівницю хмар» як відтінок, що дарує «ясність без холодності, структуру без суворості». Завдяки своїй збалансованості, цей білий ідеально гармоніює з натуральними матеріалами, як-от дерево та камінь.



«Танцівниця хмар» стає символом прагнення суспільства до рівноваги, спокою та нового, чистого етапу. Попередніми виборами Інституту Pantone були:



Mocha mousse (мокка мус) 2025 року — «ніжний коричневий колір, наповнений чуттєвим і заспокійливим теплом».



Peach fuzz (персиковий пух) 2024 року — «легкий фруктовий відтінок, який викликає мир і безтурботність».

Mocha mousse (мокка мус) 2025 року — «ніжний коричневий колір, наповнений чуттєвим і заспокійливим теплом».

Peach fuzz (персиковий пух) 2024 року — «легкий фруктовий відтінок, який викликає мир і безтурботність».

