Несподіваний колір 2026 року назвав Pantone
Сьогодні, 03:11
Вибір головних естетичних тенденцій і ключового кольору на наступний рік є непростим завданням. Щорічно цю місію бере на себе Інститут кольору Pantone — світовий лідер у прогнозуванні кольорів і консультуванні брендів, передає ТСН.
Цього разу Pantone обрав піднесений, позачасовий відтінок білого, якому дали поетичну назву «Танцівниця хмар» (Cloud dancer).
У Pantone описують цей колір як хвилястий, збалансований білий, пронизаний відчуттям безтурботності.
Виконавча директорка інституту Літріс Айземан пояснила, що в епоху зростання впливу технологій на наше життя «танцівниця хмар» символізує заспокійливий вплив у шаленому суспільстві. Цей відтінок заохочує людей знову відкрити цінність виваженого роздуму та тихого мислення.
За словами Айземан, вибір кольору несе глибокий сенс, він асоціюється з новими початками та символізує наше бажання нового старту в житті й культурі.
Як народжується колір року
Програма «Колір року» була започаткована 1999-го. Її мета полягає в тому, щоб висвітлити, як те, що відбувається в нашій макрокультурі в певний момент часу, виражається через мову кольору.
Процес вибору багатогранний і вимагає глибокого аналізу. Фахівці ретельно вивчають сучасні культурні, політичні та стильові посилання. Це дозволяє їм спочатку звузити пошук до певної кольорової гами, а потім зосередитися на виборі найточнішого відтінку.
Чому цей колір так називається
Критично важливим елементом у виборі кольору є його назва.
Відтінок «танцівниця хмар» — це не просто білий, а ретельно підібраний тон, який має рівний баланс холодних і теплих підтонів.
Айземан пояснила, чому був обраний саме цей відтінок, а не сліпучо-яскравий білий колір. Якби було обрано оптично яскравіший білий, це не лише позбавило б його природного відчуття, чесності та автентичності, яких шукає інститут. Такий вибір міг би натякати на стерильність та ізоляціонізм, оскільки цей тон є «холодним». Таким чином, «танцівниця хмар» є теплим, автентичним, гостинним білим.
Відображення кольору року у трендах одягу та моди
Хоча різні відтінки білого завжди були незмінними у світі моди, «танцівниця хмар» особливо гармоніює з хвилястими силуетами та натуральними тканинами. Виконавча директорка підкреслила, що цей колір ідеально поєднується з такими елементами, як, наприклад, пір’я.
У дизайні інтер’єру Айземан описує «танцівницю хмар» як відтінок, що дарує «ясність без холодності, структуру без суворості». Завдяки своїй збалансованості, цей білий ідеально гармоніює з натуральними матеріалами, як-от дерево та камінь.
«Танцівниця хмар» стає символом прагнення суспільства до рівноваги, спокою та нового, чистого етапу. Попередніми виборами Інституту Pantone були:
Mocha mousse (мокка мус) 2025 року — «ніжний коричневий колір, наповнений чуттєвим і заспокійливим теплом».
Peach fuzz (персиковий пух) 2024 року — «легкий фруктовий відтінок, який викликає мир і безтурботність».
