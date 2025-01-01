День святого Миколая 2025: що потрібно зробити, щоб залучити Божу благодать на весь рік
Сьогодні, 01:30
6 грудня згідно з новим церковним календарем православні вшановують єпископа Мирлікійського IV століття, який творив чудеса, надихаючи людей на добрі вчинки. У народі він відомий як Миколай-чудотворець - один із найулюбленіших святих. Про те, що потрібно робити в День святого Миколая, щоб привернути добробут і радість у дім, - розповідаємо нижче.
Що прийнято робити в День святого Миколая - церковні традиції свята
Як розповів у коментарі УНІАН священник Рівненської єпархії, бакалавр богослов'я Михайло Тищук, це свято з'явилося завдяки чудесам святителя - єпископа Мирлікійського, що відбувалися у відповідь на молитви вірян. Тому Миколая і стали називати Чудотворцем. Люди вірили, що молитви до нього допомагають у житті. Хоча насправді чудеса святителя не були магічними, а такими, які кожен може повторити, просто зробивши добру справу.
Поряд зі святителем Миколаєм згадується також менш відомий святитель Спиридон Триміфунтський, духовний брат Миколая. Його чудеса також були значними, і є свідчення, що моряки, які молилися Миколі та Спиридону під час бурі, отримували допомогу.
Святкування Миколая припадає на передріздвяний час - період, коли люди особливо потребують надії, тепла та віри в краще. Саме тому цей день вважають особливим і наповненим добром. За словами священника, кожне вшанування святого прив'язане до літургії - цього дня віряни моляться святому, беруть участь у богослужінні, співають прославляння на його честь:
У нашій традиції це свято особливо близьке народу і нагадує друге Різдво: люди об'єднуються в храмі, діти й дорослі співають разом, і панує атмосфера щирої любові та єдності, яка підтримує нас весь наступний рік.
Він додав, що в церквах після богослужінь також відбуваються виступи недільних шкіл, віряни співають пісень, проходять інші святкові заходи.
Також від дня святого Миколая починають колядувати, а в храмах колядки лунають ще раніше - від 20 листопада, передсвята Введення в храм Пресвятої Богородиці, можна почути "Христос народжується, славте...". Саме з цього часу церква розпочинає святкове колядування, яке триває до Різдва Христового.
Чи можна відзначати День святого Миколая за старим стилем - не 6-го, а 19 грудня
За словами Михайла Тищука, вибір конкретної дати для святкування - це умовність, відзначати свято в інший день не є гріхом і не суперечить церковним правилам. "Календар - це для людей, світ ангелів разом із Богом живуть поза часом. Але оскільки ми обмежені в часі, то й святкуємо саме в конкретну якусь дату", - пояснює панотець.
Перехід же Православної церкви України на новий церковний календар, за словами священника, - це повернення до правильного історичного порядку, коли Різдво Христове святкували 25 грудня, а День святого Миколая - 6-го. Раніше церква і держава жили за різними календарями, а тепер ці дати нарешті узгоджені:
Чудово також, що, як то кажуть, Божим промислом, свято Миколая припало на День Збройних Сил України. Миколай, до речі, вважається одним із покровителів воїнів, тож це дуже гармонійно.
Чому в День святого Миколая кладуть подарунки під подушку
У кожному регіоні є свої певні традиції святкування Миколая, проте загальна традиція - це дарувати подарунки та солодощі одне одному в цей день. За звичаєм, їх кладуть під подушку - на згадку про таємну допомогу, яку святий надавав нужденним.
"Це своєрідний знак чудес, які можна творити своїми власними вчинками за прикладом святителя Миколая, та гарна родинна традиція", - пояснює священник.
