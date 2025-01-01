Двоє волонтерів з Волині отримали державну відзнаку

З нагоди Міжнародного дня волонтерів, яке відзначають 5 грудня, президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" двох волонтерів з Волині —таДержавні нагороди волиняни отримали за активну громадянську позицію та вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час повномасштабного вторгнення, йдеться у відповідному указі на сайті президента.Тетяна Критюк — волонтерка Благодійної організації "Благодійний фонд "Бойовий волонтер України" з Луцька. Забезпечує гуманітарною допомогою цивільних і військових, допомагає безпритульним, ВПО, людям з інвалідністю, опікується дитячими будинками та школами-інтернатами, організовує допомогу постраждалим у Києві під час ракетно-дронових ударів.Сергій Порохнавець — волонтер, голова правління та співзасновник Благодійного фонду "Шведський центр допомоги". З 1996 року працює над проєктами безплатного оздоровлення та харчування дітей із малозабезпечених сімей, соціального будівництва. Фонд відкрив містечко для безплатного проживання ВПО. Останні два роки організовує оздоровчі табори для дітей із прифронтових територій. З лютого 2022 року фонд отримав та передав понад 8 тисяч тонн гуманітарної допомоги.Довідково: відзнака президента України "Золоте серце" — державна нагорода України, що заснована 5 грудня 2022 року з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків.