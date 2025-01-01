У Луцьку змінили схему дорожнього руху у районі проспекту Відродження

У Луцьку змінено схему організації дорожнього руху на перехресті вулиць Бібліотечна та В’ячеслава Хурсенка.Про це інформує департамент ЖКГ Луцькради.Відтак головною для транспорту є вулиця Бібліотечна. Також облаштовано засоби заспокоєння руху (4 дорожні пагорби з кожного напрямку на під’їзді до перехрестя).Такі зміни мають на меті знизити швидкість руху транспортними засобами в житловій забудові для підвищення безпеки на цьому перехресті та зменшити аварійність. Департамент житлово-комунального господарства закликає водіїв бути максимально уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки, аби уникнути порушень Правил дорожнього руху.