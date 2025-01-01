У Луцьку змінили схему дорожнього руху у районі проспекту Відродження
Сьогодні, 21:45
У Луцьку змінено схему організації дорожнього руху на перехресті вулиць Бібліотечна та В’ячеслава Хурсенка.
Про це інформує департамент ЖКГ Луцькради.
Відтак головною для транспорту є вулиця Бібліотечна. Також облаштовано засоби заспокоєння руху (4 дорожні пагорби з кожного напрямку на під’їзді до перехрестя).
Такі зміни мають на меті знизити швидкість руху транспортними засобами в житловій забудові для підвищення безпеки на цьому перехресті та зменшити аварійність. Департамент житлово-комунального господарства закликає водіїв бути максимально уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки, аби уникнути порушень Правил дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує департамент ЖКГ Луцькради.
Відтак головною для транспорту є вулиця Бібліотечна. Також облаштовано засоби заспокоєння руху (4 дорожні пагорби з кожного напрямку на під’їзді до перехрестя).
Такі зміни мають на меті знизити швидкість руху транспортними засобами в житловій забудові для підвищення безпеки на цьому перехресті та зменшити аварійність. Департамент житлово-комунального господарства закликає водіїв бути максимально уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки, аби уникнути порушень Правил дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи готові водні мережі Луцька до холодів?
Сьогодні, 22:12
У Луцьку змінили схему дорожнього руху у районі проспекту Відродження
Сьогодні, 21:45
У Луцьку засвітили головні ялинки міста
Сьогодні, 21:11
Цукерки до свят: скільки коштують солодкі подарунки у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Як вибрати сучасну охоронну систему для дому та офісу
Сьогодні, 20:05