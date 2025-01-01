У Луцьку засвітили головні ялинки міста





Світлини «красунь» опублікував «Конкурент».



Для оздоби ялинок використовували десятки гірлянд, кожна з яких складається приблизно зі сотні світлодіодних лампочок.



Цього року чіпляли ті самі вогники, які вже служать кілька сезонів.



Гірлянди монтували по спіралі, обмотуючи дерево від низу до верхівки. Частину елементів щороку докуповували, оскільки деякі лампочки виходять з ладу.

