Цукерки до свят: скільки коштують солодкі подарунки у Луцьку





Журналісти сайту



Ті, хто не має часу на пошук, вибір цукерок та формування солодкого подарунка самостійно, найчастіше обирають вже готові, тому на них і зупинимо свою увагу.



На полицях можна побачити набори від українських та іноземних виробників будь-якого об’єму та ціни.



Так, наприклад, різдвяний бокс з іграшкою «Равлик БОБ» вагою 140 гр у мережі «Сімі» коштує 283 гривні, а у «Сільпо» акційна ціна на нього ж – 239 гривень. Трохи менший такий набір вагою 110 гр можна знайти у «АТБ» по акції – 134,9 гривні.



Маленький кондитерський набір «З днем Св. Миколая» вагою 293 грами найдешевший у «АТБ», нині його акційна ціна (до 9 грудня) 94,9 грн, у «Сільпо», також по акції, трохи більше – 119 грн, тоді як у «Там Тамі» – 199,9 грн.



Подарунковий набір «Новорічний камін» вагою 665 гр вартуватиме вам 329 гривень за акційною ціною у «Сільпо» та 429,9 – у гіпермаркеті «Там Там».



Більший солодкий подарунок «Годівничка для птахів» вагою 918 гр обійдеться у 599,9 гривень у «Там Тамі». Дешевший він, якщо брати по акції у «Сільпо» чи «АТБ» за 474 гривні.



Бокс «Новорічна ялинка» при вазі 96,5 грамів коштує: за акційною ціною (до 8 грудня) 92,99 грн у «Сільпо» і 125 гривень у «Сімі».



Набір подарунковий Celebrations вагою 215 грамів у «Сільпо» можна купити за акційною ціною 229 грн, такий самий у «АТБ» – 290,3 гривень, а в «Там Тамі» – обійдеться вже у 379 гривень.



Також у продажі можна зустріти півкілограмовий «Святковий набір» з Волині. У «Сімі» його ціна 146 гривень, в «АТБ» – 199 грн, а «Там Там» пропонує такий за 199,9 грн.



Нині, окрім вже звичних – від виробників, мережі супермаркетів презентують і власні набори цукерок.



Так, до прикладу, «Сільпо» пропонує солодкі подарунки у власному дизайні та двох розмірах: «Чарівна казка», яка важить 259 грамів і коштує 149 гривень та «Новорічна ялинка» – 304 грами, яка обійдеться у 179 гривень.



Мережа «Сімі» також виставила у продаж власні подарунки з символом прийдешнього року – конем, маленнький важить 290 гр і вартує 119 грн, вага більшого 480 грамів і ціна – 199 грн.



Гіпермаркет «Там Там» пропонує покупцям новорічні подарунки: маленький вагою 250 грамів, акційна ціна якого станом на 5 грудня – 179,9 грн; середній, який заважить пів кілограма – 355,9 грн та більший вагою 600 грамів за 499,9 грн.



Популярністю на свята також користуються адвент-календарі з солодощами. У луцьких супермаркетах можна знайти їх чимало – на будь-який смак. Ціни на них коливаються від 97 гривень, як наприклад календар Lakito вагою 50 гр у мережі «Сімі», до 1799,9 гривень за адвент Ferrero collection у «Там Тамі».



Вибір у лучан широкий, кожен зможе обрати готовий солодкий подарунок, прийнятний для своєї кишені, допоможуть у цьому й акції. Якщо ж ви захочете зекономити, доведеться обрати цукерки на вагу та окремо придбати святкове паковання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяно-новорічні свята традиційно – пора солодощів: щороку діти шукають їх під подушками, отримують за колядки та виймають з-під ялинки. Тому не дивно, що супермаркети вже запустили у продаж солодкі подарунки.Журналісти сайту «Конкурент» завітали до луцьких супермаркетів, аби роздивитись асортимент та ціни на відповідні набори.Ті, хто не має часу на пошук, вибір цукерок та формування солодкого подарунка самостійно, найчастіше обирають вже готові, тому на них і зупинимо свою увагу.На полицях можна побачити набори від українських та іноземних виробників будь-якого об’єму та ціни.Так, наприклад, різдвяний бокс з іграшкою «Равлик БОБ» вагою 140 гр у мережі «Сімі» коштує 283 гривні, а у «Сільпо» акційна ціна на нього ж – 239 гривень. Трохи менший такий набір вагою 110 гр можна знайти у «АТБ» по акції – 134,9 гривні.Маленький кондитерський набір «З днем Св. Миколая» вагою 293 грами найдешевший у «АТБ», нині його акційна ціна (до 9 грудня) 94,9 грн, у «Сільпо», також по акції, трохи більше – 119 грн, тоді як у «Там Тамі» – 199,9 грн.Подарунковий набір «Новорічний камін» вагою 665 гр вартуватиме вам 329 гривень за акційною ціною у «Сільпо» та 429,9 – у гіпермаркеті «Там Там».Більший солодкий подарунок «Годівничка для птахів» вагою 918 гр обійдеться у 599,9 гривень у «Там Тамі». Дешевший він, якщо брати по акції у «Сільпо» чи «АТБ» за 474 гривні.Бокс «Новорічна ялинка» при вазі 96,5 грамів коштує: за акційною ціною (до 8 грудня) 92,99 грн у «Сільпо» і 125 гривень у «Сімі».Набір подарунковий Celebrations вагою 215 грамів у «Сільпо» можна купити за акційною ціною 229 грн, такий самий у «АТБ» – 290,3 гривень, а в «Там Тамі» – обійдеться вже у 379 гривень.Також у продажі можна зустріти півкілограмовий «Святковий набір» з Волині. У «Сімі» його ціна 146 гривень, в «АТБ» – 199 грн, а «Там Там» пропонує такий за 199,9 грн.Нині, окрім вже звичних – від виробників, мережі супермаркетів презентують і власні набори цукерок.Так, до прикладу, «Сільпо» пропонує солодкі подарунки у власному дизайні та двох розмірах: «Чарівна казка», яка важить 259 грамів і коштує 149 гривень та «Новорічна ялинка» – 304 грами, яка обійдеться у 179 гривень.Мережа «Сімі» також виставила у продаж власні подарунки з символом прийдешнього року – конем, маленнький важить 290 гр і вартує 119 грн, вага більшого 480 грамів і ціна – 199 грн.Гіпермаркет «Там Там» пропонує покупцям новорічні подарунки: маленький вагою 250 грамів, акційна ціна якого станом на 5 грудня – 179,9 грн; середній, який заважить пів кілограма – 355,9 грн та більший вагою 600 грамів за 499,9 грн.Популярністю на свята також користуються адвент-календарі з солодощами. У луцьких супермаркетах можна знайти їх чимало – на будь-який смак. Ціни на них коливаються від 97 гривень, як наприклад календар Lakito вагою 50 гр у мережі «Сімі», до 1799,9 гривень за адвент Ferrero collection у «Там Тамі».Вибір у лучан широкий, кожен зможе обрати готовий солодкий подарунок, прийнятний для своєї кишені, допоможуть у цьому й акції. Якщо ж ви захочете зекономити, доведеться обрати цукерки на вагу та окремо придбати святкове паковання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію