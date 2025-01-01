Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 6 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



6 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

