Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 6 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
6 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
