Двоє волинських спортсменів, які виступали у складі збірної України у Токіо, отримали по 50 тисяч гривень





Нагороди вручили Дмитру Вишинському та Олександру Колодію, які виступали у складі збірної України на 25 літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Про це повідомили у Волинській ОВА, пише



До досягнень долучилися тренери та фахівці, що підтримували спортсменів щодня — серед них тренерка Вікторія Свереда, заступниця начальника «Інваспорт» та голова обласної організації УТОГ Галина Сопронюк.



Дмитро Вишинський посів 5 та 6 місця у бігу на 100 і 200 метрів, для нього це вже третій старт на Дефлімпійських іграх.



Олександр Колодій здобув 4 та 8 місця у кульовій стрільбі та стрільбі з пневматичного пістолета, а участь у Токіо стала п’ятою для нього на змаганнях такого рівня.



Загалом збірна України виборола 32 золоті, 39 срібних і 29 бронзових медалей, посівши перше місце в загальнокомандному заліку серед 81 країни. Дев’ятеро українців встановили вісім світових і 12 дефлімпійських рекордів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинських атлетів-дефлімпійців отримали грошові сертифікати на 50 тисяч гривень від обласної влади.Нагороди вручилита, які виступали у складі збірної України на 25 літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Про це повідомили у Волинській ОВА, пише misto.media До досягнень долучилися тренери та фахівці, що підтримували спортсменів щодня — серед них тренерка, заступниця начальника «Інваспорт» та голова обласної організації УТОГДмитро Вишинський посів 5 та 6 місця у бігу на 100 і 200 метрів, для нього це вже третій старт на Дефлімпійських іграх.Олександр Колодій здобув 4 та 8 місця у кульовій стрільбі та стрільбі з пневматичного пістолета, а участь у Токіо стала п’ятою для нього на змаганнях такого рівня.Загалом збірна України виборола 32 золоті, 39 срібних і 29 бронзових медалей, посівши перше місце в загальнокомандному заліку серед 81 країни. Дев’ятеро українців встановили вісім світових і 12 дефлімпійських рекордів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію