Зарплати військовим не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль





Як повідомляє Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.



За його словами, проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення для військових у 2026 році не передбачається.



"Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - розповів Шмигаль.



Держбюджет-2026



Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.



Очікується, що закон незабаром направлять на підпис президенту України Володимиру Зеленському.



Держбюджет-2026 перед другим читанням зберіг основні пріоритети, закладені під час подання проєкту: доходи визначено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень, витрати становлять 4 трлн 781 млрд гривень.



Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.



Зокрема, для сектору безпеки й оборони на наступний рік передбачено 2 трлн 806 млрд гривень (27,2% ВВП).



Зокрема, 2 трлн 495 млрд гривень - загальний фонд; 281 млрд гривень спеціальний фонд; 30 млрд гривень - державні гарантії.



Зарплатне забезпечення військових - 1 трлн 273 млрд гривень.



Озброєння та військова техніка - 709 млрд гривень.



Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підкреслила, що Україна спрямовує 100% власних надходжень на Сили оборони. Ідеться про грошове забезпечення воїнів та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво української зброї, зокрема розробку дронів.

