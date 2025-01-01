У Луцьку на перехресті вулиці Шопена та проспекту Волі «поцілувались» дві автівки
Сьогодні, 16:38
Учора у Луцьку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Шопена та проспекту Волі.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні встановили, що водій авто Volkswagen допустив зіткнення з авто Renault. А саме при виконання маневру, повороту ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю Renault, водій якого рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо.
У результаті чого транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На водія Volkswagen патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні встановили, що водій авто Volkswagen допустив зіткнення з авто Renault. А саме при виконання маневру, повороту ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю Renault, водій якого рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо.
У результаті чого транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На водія Volkswagen патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зарплати військовим не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль
Сьогодні, 17:14
Допоможіть врятувати життя Матвійкові: лучан кличуть на благодійний захід - Миколаївські гостини
Сьогодні, 16:42
У Луцьку на перехресті вулиці Шопена та проспекту Волі «поцілувались» дві автівки
Сьогодні, 16:38
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
Сьогодні, 16:10
Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги
Сьогодні, 16:09