У Луцьку на перехресті вулиці Шопена та проспекту Волі «поцілувались» дві автівки

Учора у Луцьку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Шопена та проспекту Волі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні встановили, що водій авто Volkswagen допустив зіткнення з авто Renault. А саме при виконання маневру, повороту ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю Renault, водій якого рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо.У результаті чого транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.На водія Volkswagen патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.