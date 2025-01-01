Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги

Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги
Екзотичний острів в Індійському океані входить до топ-10 найпопулярніших туристичних регіонів для зимового відпочинку. Українські туристи вже можуть обирати тури на Шрі-Ланку з прямим перельотом з європейських аеропортів. Про те, як організувати вдалий тур на Шрі Ланку, розповідають тревел експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур.

Де взимку на Шрі Ланці найдешевші готелі


Площа Шрі Ланки приблизно в 2,5 рази більша за Крим, але клімат на курортах південно-західної та північно-східної частини помітно відрізняється. Сезон дощів (переважно нічні зливи) починається на північному сході, тому ціни проживання з жовтня по квітень дешевші на 10-25%.

Недорогі зимові курорти північно-східної частини Шрі Ланки:

  • Баттикалоа, популярний напрямок для ретриту та найближчий курорт для відвідування природних парків зі слонами Мадуру Ойя та Гал-Оя;

  • затока Аругам, найпопулярніший курорт серед шанувальників серфінгу;

  • Трінкомалі, топові дайвінг споти острова Піджеон плюс довжелезні піщані пляжі Нілавелі та Уппувелі;

  • Пулмодай, пляжі з чорним піском;

  • Калкуда і Пасікуда – чудове місце для відпочинку з дітьми, від високих хвиль пляжі прикриті кораловими рифами.

    • Купівля зимового туру на Шрі-Ланку з відпочинком на північно-східних курортах – це бюджетний відпочинок біля океану з температурою води +27-28°С.

    Найкращі курорти для зимового відпочинку на Шрі Ланці


    Сухий сезон без хвиль і злив починається в листопаді на південному заході острова. Тут розташована столиця курортного острова Коломбо та міжнародний аеропорт.

    Шість найпопулярніших курортів південного заходу Шрі Ланки:

    1. Бентота. Вважається найкращим пляжем острова, є готелі для туристів з будь-яким бюджетом та центри водних розваг. Популярні річкові екскурсії, відвідування Саду Бріф з крокодилами та варанами. Варто відвідати тропічний сад садиби Ланугангу.

    2. Хіккадува. Прекрасна інфраструктура з готелями, ринками, ресторанами та турбюро. На північній частині красиві коралові сади, у лагуні туристи плавають із морськими черепахами.

    3. Борувела, місто з рибним портом та знаменитою статуєю Будди заввишки 48м.

    4. Унаватуна. Бухта з піщаним пляжем та пологим входом у воду захищена від хвиль. Поруч місто Галле, історичний центр включено до списку ЮНЕСКО. З черепахами плавають на пляжах Далавелла та Міхіріпенна.

    5. Ваддува. Широкі пляжі, розкішні тропічні сади та численні буддійські храми.

    6. Велигама. Тут чудові умови для серфінгу; поряд біля пляжу Мірісса можна спостерігати за китами та кашалотами. Найближчий курорт від природного парку Удавалаве.


    Уздовж південно-західного узбережжя зручно подорожувати самостійно: автобусні зупинки є біля топових готелів та пляжів, головних визначних пам'яток та оглядових майданчиків.

    Найкращі зимові розваги Шрі Ланки


    Снорклінг у коралових рифів, уроки серфінгу, дайвінг, морська рибалка, морські прогулянки на яхтах - найпопулярніші водні розваги зимових курортів.

    За час відпустки туристи встигають побувати на фотосафарі у природних парках Шрі-Ланки:

  • слони на просторах заповідників Удалавале та Мінерія;

  • цейлонські леопарди в заповідниках Яла та Вілпатту;

  • понад 200 видів птахів у парку Бундала;

  • тропічний дощовий ліс зі списку ЮНЕСКО Сінхараджа.

    • Варто побувати з Анекс Тур на чайних плантаціях Шрі Ланки, фермах з розведення черепах та крокодилів. І обов'язково включіть у програму відпустки відвідини Золотого Трикутника з руїнами стародавніх столиць, печерними храмами та сучасними культурними центрами.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: відпочинок, Шрі Ланка
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
    Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
    У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
    Сьогодні, 16:10
    Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги
    Сьогодні, 16:09
    Суд арештував без права на заставу затриманого за смертельний напад на ветерана у Львові
    Сьогодні, 15:32
    Мінімальний оклад учителів становитиме 21 тисячу гривень, - Гетманцев
    Сьогодні, 15:06
    У Луцьку на двох вулицях тимчасово не буде газу
    Сьогодні, 14:48
    Медіа
    відео
    1/8