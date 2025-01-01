Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги





Де взимку на Шрі Ланці найдешевші готелі

Площа Шрі Ланки приблизно в 2,5 рази більша за Крим, але клімат на курортах південно-західної та північно-східної частини помітно відрізняється. Сезон дощів (переважно нічні зливи) починається на північному сході, тому ціни проживання з жовтня по квітень дешевші на 10-25%.



Недорогі зимові курорти північно-східної частини Шрі Ланки:



Баттикалоа, популярний напрямок для ретриту та найближчий курорт для відвідування природних парків зі слонами Мадуру Ойя та Гал-Оя;

затока Аругам, найпопулярніший курорт серед шанувальників серфінгу;

Трінкомалі, топові дайвінг споти острова Піджеон плюс довжелезні піщані пляжі Нілавелі та Уппувелі;

Пулмодай, пляжі з чорним піском;

Калкуда і Пасікуда – чудове місце для відпочинку з дітьми, від високих хвиль пляжі прикриті кораловими рифами.

Купівля зимового туру на Шрі-Ланку з відпочинком на північно-східних курортах – це бюджетний відпочинок біля океану з температурою води +27-28°С.



Найкращі курорти для зимового відпочинку на Шрі Ланці

Сухий сезон без хвиль і злив починається в листопаді на південному заході острова. Тут розташована столиця курортного острова Коломбо та міжнародний аеропорт.



Шість найпопулярніших курортів південного заходу Шрі Ланки:



Бентота. Вважається найкращим пляжем острова, є готелі для туристів з будь-яким бюджетом та центри водних розваг. Популярні річкові екскурсії, відвідування Саду Бріф з крокодилами та варанами. Варто відвідати тропічний сад садиби Ланугангу.

Хіккадува. Прекрасна інфраструктура з готелями, ринками, ресторанами та турбюро. На північній частині красиві коралові сади, у лагуні туристи плавають із морськими черепахами.

Борувела, місто з рибним портом та знаменитою статуєю Будди заввишки 48м.

Унаватуна. Бухта з піщаним пляжем та пологим входом у воду захищена від хвиль. Поруч місто Галле, історичний центр включено до списку ЮНЕСКО. З черепахами плавають на пляжах Далавелла та Міхіріпенна.

Ваддува. Широкі пляжі, розкішні тропічні сади та численні буддійські храми.

Велигама. Тут чудові умови для серфінгу; поряд біля пляжу Мірісса можна спостерігати за китами та кашалотами. Найближчий курорт від природного парку Удавалаве.



Уздовж південно-західного узбережжя зручно подорожувати самостійно: автобусні зупинки є біля топових готелів та пляжів, головних визначних пам'яток та оглядових майданчиків.



Найкращі зимові розваги Шрі Ланки

Снорклінг у коралових рифів, уроки серфінгу, дайвінг, морська рибалка, морські прогулянки на яхтах - найпопулярніші водні розваги зимових курортів.



За час відпустки туристи встигають побувати на фотосафарі у природних парках Шрі-Ланки:



слони на просторах заповідників Удалавале та Мінерія;

цейлонські леопарди в заповідниках Яла та Вілпатту;

понад 200 видів птахів у парку Бундала;

тропічний дощовий ліс зі списку ЮНЕСКО Сінхараджа.

Варто побувати з Анекс Тур на чайних плантаціях Шрі Ланки, фермах з розведення черепах та крокодилів. І обов'язково включіть у програму відпустки відвідини Золотого Трикутника з руїнами стародавніх столиць, печерними храмами та сучасними культурними центрами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Екзотичний острів в Індійському океані входить до топ-10 найпопулярніших туристичних регіонів для зимового відпочинку. Українські туристи вже можуть обирати тури на Шрі-Ланку з прямим перельотом з європейських аеропортів. Про те, як організувати вдалий тур на Шрі Ланку , розповідають тревел експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур.Площа Шрі Ланки приблизно в 2,5 рази більша за Крим, але клімат на курортах південно-західної та північно-східної частини помітно відрізняється. Сезон дощів (переважно нічні зливи) починається на північному сході, тому ціни проживання з жовтня по квітень дешевші на 10-25%.Недорогі зимові курорти північно-східної частини Шрі Ланки:Купівля зимового туру на Шрі-Ланку з відпочинком на північно-східних курортах – це бюджетний відпочинок біля океану з температурою води +27-28°С.Сухий сезон без хвиль і злив починається в листопаді на південному заході острова. Тут розташована столиця курортного острова Коломбо та міжнародний аеропорт.Шість найпопулярніших курортів південного заходу Шрі Ланки:Уздовж південно-західного узбережжя зручно подорожувати самостійно: автобусні зупинки є біля топових готелів та пляжів, головних визначних пам'яток та оглядових майданчиків.Снорклінг у коралових рифів, уроки серфінгу, дайвінг, морська рибалка, морські прогулянки на яхтах - найпопулярніші водні розваги зимових курортів.За час відпустки туристи встигають побувати на фотосафарі у природних парках Шрі-Ланки:Варто побувати з Анекс Тур на чайних плантаціях Шрі Ланки, фермах з розведення черепах та крокодилів. І обов'язково включіть у програму відпустки відвідини Золотого Трикутника з руїнами стародавніх столиць, печерними храмами та сучасними культурними центрами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію