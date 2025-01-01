Мінімальний оклад учителів становитиме 21 тисячу гривень, - Гетманцев
Сьогодні, 15:06
У 2026 році мінімальний місячний оклад для вчителів становитиме 21 тисячу гривень.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Громадське.
За його словами, учителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат, і це, як стверджує Гетманцева, «неприйнятно».
«Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат учителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026», — заявив посадовець.
Він також розповів, що середня зарплата в Україні в жовтні 2025 року зросла на 290 гривень — до 26 913 гривень.
Найвищі зарплати спостерігаються в таких галузях: ІТ — 65 047 гривень, авіатранспорт — 56 854 гривні, фінанси та страхування — 53 971 гривня.
Найнижчі зарплати наразі у сферах освіти (16 984 гривні), бібліотек, музеїв, архівів (14 531 гривня), творчості, мистецтва та розваг (14 809 гривень).
Коментарі 2
Чому тільки вчителям ?! Інші що не люди?! А вимоги до вчителів які будуть ?
Чому мінімалка така низька порівняно з вчительськими зарплатами ? За кордоном такого немає . А тут в час війни вчителям піднімають зарплату
