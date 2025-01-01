Мінімальний оклад учителів становитиме 21 тисячу гривень, - Гетманцев





Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише



За його словами, учителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат, і це, як стверджує Гетманцева, «неприйнятно».



«Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат учителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026», — заявив посадовець.



Він також розповів, що середня зарплата в Україні в жовтні 2025 року зросла на 290 гривень — до 26 913 гривень.



Найвищі зарплати спостерігаються в таких галузях: ІТ — 65 047 гривень, авіатранспорт — 56 854 гривні, фінанси та страхування — 53 971 гривня.



Найнижчі зарплати наразі у сферах освіти (16 984 гривні), бібліотек, музеїв, архівів (14 531 гривня), творчості, мистецтва та розваг (14 809 гривень).

