У Луцьку на двох вулицях тимчасово не буде газу
Сьогодні, 14:48
У вівторок, 9 грудня, на вулицях Селищна та Глибока у Луцьку споживачі тимчасово залишаться без газопостачання.
Про це 5 грудня попередили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.
Газопостачання обмежать у зв'язку з ремонтними роботами. Попередньо, вони триватимуть з 8:00 до 17:00.
Відновити газопостачання на двох вулицях у філії обіцяють після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання.
