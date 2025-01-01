У Луцьку на двох вулицях тимчасово не буде газу





Про це 5 грудня попередили у Волинській філії "Газмереж", пише



Газопостачання обмежать у зв'язку з ремонтними роботами. Попередньо, вони триватимуть з 8:00 до 17:00.



Відновити газопостачання на двох вулицях у філії обіцяють після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання.

