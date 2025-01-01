Литва планує оголосити надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі

Уряд Литви планує оголосити в країні надзвичайний стан "через загрозу громадянській безпеці" від повітряних куль з Білорусі, що порушують роботу Вільнюського аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадянській безпеці", - заявив радник прем'єр-міністра Литви Ігнас Альгірдас Добровольскас.

На запитання, чи може таке рішення ухвалити вже на засіданні уряду сьогодні, Добровольскас не відповів.

Впродовж останніх кількох місяців Литва стикнулася з напливом контрабандних повітряних куль, які перешкоджають роботі аеропорту Вільнюса.

У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон з Білоруссю. Проте кордон був відкритий раніше терміну, щоб вирішувати ситуацію з перевізниками, які застрягли у Білорусі.

Як повідомлялося, литовська служба управління повітряним рухом у ніч на неділю призупинила польоти у Вільнюському аеропорту через повітряні кулі, які можуть залетіти в його повітряний простір.

