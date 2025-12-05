На Донеччині окупанти розстріляли українського полоненого
Сьогодні, 13:08
Російські військові розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському Бахмутського району Донецької області.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, пише Українська правда.
За даними аналітиків, це сталося у населеному пункті Свято-Покровське, розташованому південніше Сіверська.
DeepState зазначає, що на опублікованому ворогом відео зафіксовано, як штурмова група російських військових бере в полон солдата Сил оборони: боєць виходить із укриття з піднятими руками, після чого одразу отримує чергу з автомата і падає на порозі будинку.
Аналітики також звертають увагу на локацію відео.
"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", - наголошують аналітики.
