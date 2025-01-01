Волинянин катався з бойовою гранатою в машині

Поліцейські вилучили гранату у мешканця Любешова. Чоловіку тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

У селищі Любешів поліцейські зупинили автомобіль Jeep під керуванням 51-річного місцевого мешканця. Під час спілкування та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні авто предмет, схожий на бойову ручну гранату «Ф-1».

На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо:

• незаконне зберігання, придбання, передача чи перевезення зброї, боєприпасів або вибухових пристроїв карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років;
• особи, які добровільно здали зброю та боєприпаси до поліції - звільняються від кримінальної відповідальності, якщо вони не були використані для вчинення злочину.

