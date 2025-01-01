Топ 5 косметологічних центрів Києва





PrimeClinic





Esteva Clinic

Esteva Clinic відома роботою з anti-age напрямом, лазерною косметологією та ін’єкційними методиками. Особливість клініки — комплексний підхід до омолодження, який передбачає не лише усунення видимих проблем шкіри, а й відновлення її ресурсів. Тут можна пройти курси доглядових процедур, лазерної епіляції, ліполітичних ін’єкцій, біоревіталізації та ботулінотерапії. Пацієнтам складають персональні програми для досягнення довготривалого та природного результату.



Lazerhall

Lazerhall спеціалізується на лазерних процедурах та апаратній косметології. Центр підходить тим, хто прагне вирішити конкретні естетичні задачі: видалити пігментацію, шрами, небажане волосся чи судинну сітку. У закладі працюють з неодимовими та діодними лазерами, радіохвильовими методами та фракційним омолодженням. Окрема перевага — швидкі консультації та можливість отримати рекомендації щодо догляду після процедур.



LaserOne

LaserOne — популярний косметологічний центр, що активно впроваджує новітні апаратні технології. Тут доступні процедури RF-ліфтингу, SMAS-омолодження, фракційного лазера, шліфування шкіри та ін’єкційної косметології. Центр часто обирають ті, хто хоче досягти видимого результату без хірургічного втручання. Пацієнти отримують детальний аналіз стану шкіри й рекомендації щодо відновлення та підтримки ефекту.



Mediostar

Mediostar — мережа центрів, відома завдяки акценту на лазерній епіляції та апаратній косметології. Заклад використовує сучасне обладнання та приділяє увагу стерильності процесів. Тут доступні програми омолодження, догляд за шкірою та ін’єкційні процедури. Клієнти відзначають комфорт сервісу, професійний підхід і можливість обирати локацію в різних районах міста.

