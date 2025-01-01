Загибель волинянина на війні підтвердили майже через рік

До Люблинецької громади на Волині знову надійшла чорна звістка. На фронті поліг краянин Володимир Романюк.

Про це у фейсбуці повідомила голова громади Наталія Сіховська.

Понад десять місяців вважався зниклим безвісти старший водій першого автомобільного взводу автомобільної роти перевезення, солдат Романюк Володимир Миколайович (15.07.1979 р.н.), житель села Старі Кошари.

Його життя обірвалося 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області.

«Щирі співчуття рідним і близьким воїна- захисника Володимира. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначила Наталія Сіховська.

Про дату і час зустрічі тіла та чин похорону повідомлять додатково.

