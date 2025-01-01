Невідомі пиячили і стріляли у будинку культури на Волині

розгромили його, обстріляли вікна та завдали значних збитків комунальному майну.



Про це пише



Про руйнування стало відомо 13 жовтня 2025 року близько 12:00, коли староста Грядівського старостинського округу повідомила про вибиті вікна та пошкоджені двері в будівлі Будинку культури, які вона виявила зранку.



Наступного дня, 14 жовтня, спеціально створена комісія у складі працівників відділу культури, Нововолинського міського палацу культури, Нововолинської публічної бібліотеки та старости провела детальне обстеження приміщення.



Результати обстеження виявили жахливу картину: значні пошкодження вікон із видимими слідами від пострілів, знищення вхідних дверей та майна всередині, сліди розпивання спиртних напоїв у приміщенні, розірвані та розкидані сценічні костюми.



Будинок культури є комунальною власністю громади і перебуває на балансі Нововолинського міського палацу культури. За попередніми підрахунками, внаслідок хуліганських дій територіальній громаді міста Нововолинська завдано збитків на орієнтовну суму 100 140 гривень.



За фактом вандалізму, пошкодження комунального майна та незаконного проникнення відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування для встановлення осіб, причетних до цього інциденту.



