У центрі міста на Волині вандали понівечили пам’ятку історії
У центрі Володимира на Волині розгулялися вандали. Вони пошкодили пам'ятку історії та квіти біля Дошки пам'яті полеглим Героям.

Про це у фейсбуці повідомляє КП «Полігон».

Цієї ночі невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму у центрі міста. Під покровом темряви хтось понівечив пам'ятку історії місцевого значення, позривав квіти з Дошки пам'яті полеглим Героям та знищив клумби в центральній частині.

Вранці працівники КП «Полігон» виявили сліди руйнівного «мистецтва» та оперативно ліквідували наслідки вандалізму. Комунальники також готують офіційне звернення до поліції.

«Сподіваємося, що правоохоронці знайдуть винних та притягнуть їх до відповідальності», - зазначили у КП «Полігон»


