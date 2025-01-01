У центрі міста на Волині вандали понівечили пам’ятку історії

У центрі Володимира на Волині розгулялися вандали. Вони пошкодили пам'ятку історії та квіти біля Дошки пам'яті полеглим Героям.Про це у фейсбуці повідомляє КП «Полігон».Цієї ночі невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму у центрі міста. Під покровом темряви хтось понівечив пам'ятку історії місцевого значення, позривав квіти з Дошки пам'яті полеглим Героям та знищив клумби в центральній частині.Вранці працівники КП «Полігон» виявили сліди руйнівного «мистецтва» та оперативно ліквідували наслідки вандалізму. Комунальники також готують офіційне звернення до поліції.«Сподіваємося, що правоохоронці знайдуть винних та притягнуть їх до відповідальності», - зазначили у КП «Полігон»