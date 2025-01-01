На Волині 20-річна водійка зіткнулася з мотоциклістом
Сьогодні, 13:00
Слідчі зʼясовують обставини ДТП, що трапилися 16 вересня на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії трапилися у Луцькому та Ковельському районах.
Так, близько 13 години, на автодорозі Луцьк - Маневичі 29-річний водій вантажного автомобіля MAN не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF. За кермом DAF перебував 34-річний волинянин. Обоє водіїв отримали травми, їх госпіталізували до медзакладу.
Ще одна ДТП трапилася у Любомлі, близько 17 години. 20-річна водійка Mazda не надала переваги у русі мотоциклу Loncin і зіткнулася з ним. Двоколісним керував 24-річний мешканець Ковельського району, з тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.
