Час осінньої висадки: інтернет-магазин насіння WestGard готовий дарувати великі врожаї

Час осінньої висадки: інтернет-магазин насіння WestGard готовий дарувати великі врожаї
Інтернет-магазин насіння WestGard – зручне місце, де кожен городник і квітникар знайде все необхідне для врожаю та краси ділянки. Асортимент магазину постійно оновлюється: від популярних овочевих культур і ягід до декоративних квітів та екзотичних рослин. Садівники обирають WestGard, тому що тут легко замовити якісне насіння онлайн, перевірене на схожість і підготовлене до висіву.

Садовий центр пропонує сучасний сервіс, а саме зрозумілий каталог, швидку доставку по Україні, кілька варіантів оплати. Це робить покупки зручними як для новачків, так і для досвідчених садівників.

Асортимент і переваги інтернет-магазину насіння WestGard


Каталог WestGard поєднує практичність і різноманітність. Тут можна купити насіння овочів, зелені, квітів, обрати саджанці плодових дерев і кущів, замовити товари для догляду за рослинами.

Основні переваги магазину насіння:

  • великий вибір сортів та гібридів;

  • протестоване на схожість насіння з гарантією якості;

  • регулярні акції та знижки на популярні культури;

  • консультації спеціалістів і корисні поради з вирощування;

  • швидка доставка «Новою поштою» та «Укрпоштою» по всій Україні.

    • Час осінньої висадки: інтернет-магазин насіння WestGard готовий дарувати великі врожаї

    Насіння овочів і зелені


    У магазині насіння WestGard представлені культури для щоденного використання на кухні. Тут можна купити насіння томатів, огірків, перцю, капусти, моркви, буряка, кабачків, цибулі, кукурудзи, редиски, квасолі, а також різних видів зелені (кріп, петрушка, кінза, шпинат, салат тощо). У каталозі є як традиційні українські сорти, так і нові гібриди з підвищеною стійкістю до хвороб та гарною врожайністю. Асортимент тішить незвичними культурами, наприклад, дайкон, нут, шавлія та ін.

    Насіння квітів і декоративних культур


    Крім овочів, садовий центр WestGard пропонує широкий вибір квітів. Серед них – однорічні та багаторічні культури, ампельні та ґрунтопокривні рослини. Любителі естетики можуть замовити насіння петунії, лобелії, айстри, шток-троянди, ромашки, жоржин, чорнобривців, лаванди та багатьох інших декоративних квітів. Також в наявності суміші квітів – готові квітучі композиції.

    Це дає можливість створювати яскраві клумби, прикрашати балкони та сад, милуючись тривалим цвітінням. До того ж на сайті регулярно з’являються акційні пропозиції, а це чудова нагода купити якісне насіння за приємною ціною.

    WestGard допомагає створити багатий врожай та яскравий квітучий сад, забезпечуючи здоровий посадковий матеріал для будь-якого городу та ділянки.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
    У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
    Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Російські військові залишають білоруські полігони після навчань, - прикордонники
    Сьогодні, 13:31
    На Волині 20-річна водійка зіткнулася з мотоциклістом
    Сьогодні, 13:00
    Час осінньої висадки: інтернет-магазин насіння WestGard готовий дарувати великі врожаї
    Сьогодні, 12:40
    У центрі міста на Волині вандали понівечили пам’ятку історії
    Сьогодні, 12:35
    Коригували удари по Києву: СБУ затримала двох зрадників
    Сьогодні, 12:10
    Медіа
    відео
    1/8