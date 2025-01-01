Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука

Григорія Поліщука.



Про це



"Горохівська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті радіожурналіста Григорія Карповича Поліщука.



Перестало битися серце доброї людини, яка завжди була прикладом ввічливості у стосунках з людьми.



Ми поділяємо біль втрати разом із рідними, друзями та колегами. Нехай світла пам’ять про Григорія Карповича назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

