Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Горохівська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті радіожурналіста Григорія Карповича Поліщука.

Перестало битися серце доброї людини, яка завжди була прикладом ввічливості у стосунках з людьми.

Ми поділяємо біль втрати разом із рідними, друзями та колегами. Нехай світла пам’ять про Григорія Карповича назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

