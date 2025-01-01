Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука
Сьогодні, 14:07
Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Горохівська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті радіожурналіста Григорія Карповича Поліщука.
Перестало битися серце доброї людини, яка завжди була прикладом ввічливості у стосунках з людьми.
Ми поділяємо біль втрати разом із рідними, друзями та колегами. Нехай світла пам’ять про Григорія Карповича назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Горохівська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті радіожурналіста Григорія Карповича Поліщука.
Перестало битися серце доброї людини, яка завжди була прикладом ввічливості у стосунках з людьми.
Ми поділяємо біль втрати разом із рідними, друзями та колегами. Нехай світла пам’ять про Григорія Карповича назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В декого дах знесло, в інших - вікна повибивало: на Волині 14 будинків постраждали від падіння боєприпаса з літака
Сьогодні, 14:35
Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука
Сьогодні, 14:07
На Волині 20-річна водійка зіткнулася з мотоциклістом
Сьогодні, 13:00
У центрі міста на Волині вандали понівечили пам’ятку історії
Сьогодні, 12:35