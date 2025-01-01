У Луцьку нагородили рятувальників. ФОТО

У Луцьку в День рятівника відзначили кращих представників професії.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальників і рятувальниць з професійним святом привітав начальник Головного управління ДСНС в області. Він висловив вдячність колективу за сумлінне виконання службових обов'язків та підкреслив, що в умовах воєнного стану Служба порятунку є надійною опорою, на яку сподіваються люди у найскладніші моменти.За зразкове виконання службових обов'язків, мужність та відвагу, проявлені під час виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану, співробітники ДСНС були нагороджені відомчими відзнаками і грамотами, а також грамотами і подяками органів влади, Національної поліції та Національної гвардії України.Крім того, цього дня були відзначені ветерани служби цивільного захисту та вручені погони з черговими спеціальними званнями старшого начальницького складу чинним співробітникам.Також Мирослав Дем'янчук вручив подяки і цінні подарунки відомчій пожежній команді та командам місцевої пожежної охорони за вагому допомогу підрозділам ДСНС під час гасіння пожеж, проведенні аварійно-рятувальних робіт та ліквідації надзвичайних подій воєнного характеру.