На Дніпропетровщині 101-річна українка оформила закордонний паспорт, аби відвідати Німеччину





Про це повідомила Міграційна служба регіону, пише



Українка 1924 року народження, яка наразі проживає одна, захотіла відвідати своїх родичів у Німеччині. Сусіди, які піклуються про неї в повсякденному житті, вирішили допомогти їй із цим.



Вони супроводили жінку до найближчого відділу Міграційної служби, де їй поза чергою оформили паспорт громадянина Україні для виїзду за кордон.



Зазначимо, що подібна історія була й у серпні 2023 року. Тоді жителька Рівненщини, якій на той час було 96 років, теж вперше отримала закордонний паспорт, аби відвідати онучку в Нідерландах.

