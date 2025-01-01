Врятували від болю: на Волині лікарі прооперували 20-річного хлопця з пілонідальною кістою
Сьогодні, 15:39
Врятували від болю: хірурги Володимирського ТМО успішно прооперували 20-річного пацієнта з пілонідальною кістою.
Про це повідомили у медзакладі.
Нещодавно до хірургічного відділення Володимирського ТМО звернувся 20-річний хлопець зі скаргами на сильний біль у ділянці куприка.
Після огляду йому діагностували гострий абсцес на тлі пілонідальної кісти — захворювання, яке завдавало значного дискомфорту та обмежувало рухливість.
Пілонідальна кіста з абсцесом не минає самостійно і потребує негайного втручання.
Команда досвідчених хірургів Володимирського ТМО провела успішну операцію. Вони не лише розкрили та дренували абсцес, але й повністю видалили саму кісту. Це важливо, щоб уникнути рецидивів у майбутньому.
Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт почуває себе добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у медзакладі.
Нещодавно до хірургічного відділення Володимирського ТМО звернувся 20-річний хлопець зі скаргами на сильний біль у ділянці куприка.
Після огляду йому діагностували гострий абсцес на тлі пілонідальної кісти — захворювання, яке завдавало значного дискомфорту та обмежувало рухливість.
Пілонідальна кіста з абсцесом не минає самостійно і потребує негайного втручання.
Команда досвідчених хірургів Володимирського ТМО провела успішну операцію. Вони не лише розкрили та дренували абсцес, але й повністю видалили саму кісту. Це важливо, щоб уникнути рецидивів у майбутньому.
Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт почуває себе добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Дніпропетровщині 101-річна українка оформила закордонний паспорт, аби відвідати Німеччину
Сьогодні, 16:07
Врятували від болю: на Волині лікарі прооперували 20-річного хлопця з пілонідальною кістою
Сьогодні, 15:39
У Луцьку нагородили рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 15:15
В декого дах знесло, в інших - вікна повибивало: на Волині 14 будинків постраждали від падіння боєприпаса з літака
Сьогодні, 14:35
Зупинилося серце радіожурналіста з Волині Григорія Поліщука
Сьогодні, 14:07