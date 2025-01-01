Врятували від болю: на Волині лікарі прооперували 20-річного хлопця з пілонідальною кістою

Врятували від болю: хірурги Володимирського ТМО успішно прооперували 20-річного пацієнта з пілонідальною кістою.

Про це повідомили у медзакладі.

Нещодавно до хірургічного відділення Володимирського ТМО звернувся 20-річний хлопець зі скаргами на сильний біль у ділянці куприка.

Після огляду йому діагностували гострий абсцес на тлі пілонідальної кісти — захворювання, яке завдавало значного дискомфорту та обмежувало рухливість.

Пілонідальна кіста з абсцесом не минає самостійно і потребує негайного втручання.

Команда досвідчених хірургів Володимирського ТМО провела успішну операцію. Вони не лише розкрили та дренували абсцес, але й повністю видалили саму кісту. Це важливо, щоб уникнути рецидивів у майбутньому.
Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт почуває себе добре.
Сьогодні, 15:39
