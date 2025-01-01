Скільки коштує репетитор англійської у Луцьку восени 2025 року

Англійська мова давно стала необхідною не лише для учнів, а й для дорослих — у роботі, подорожах і повсякденному житті. У Луцьку попит на репетиторів зростає, особливо на початку навчального року. Ми дослідили актуальні ціни у вересні 2025-го та порівняли пропозиції від приватних викладачів і шкіл.

Від чого залежить вартість


1. Досвід та кваліфікація викладача — репетитор із міжнародними сертифікатами (IELTS, TOEFL) чи багаторічним стажем може коштувати 600–700 грн/год.

2. Формат занять — онлайн зазвичай дешевше, ніж особисті уроки вдома чи в офісі.

3. Цілі навчання — підготовка до екзаменів чи інтенсивна розмовна практика коштує дорожче, ніж допомога зі шкільною програмою.

4. Пакети занять — при оплаті кількох уроків наперед можна отримати знижку.

Середні ціни на заняття з приватним репетитором


  • Молодші школярі (базова програма, онлайн): 150–250 грн/год.

  • Середня школа, домашні завдання, змішаний формат: 250–350 грн/год.

  • Підготовка до НМТ, міжнародних іспитів (B2–C1): 400–600 грн/год.

  • Досвідчені викладачі, носії мови: 600–700+ грн/год і вище.

    • Вартість занять з репетитором у школах


    У Луцьку можна знайти як приватних репетиторів, так і викладачів, які працюють у мовних школах. Вартість занять часто різниться, але ключова різниця — у якості та стабільності навчання. Для прикладу, у JustSchool ціни на заняття з репетитором стартують від 339 грн за урок. У цю вартість входять не лише самі заняття з викладачем, а й доступ 24/7 до інтерактивної платформи, можливість відвідувати розмовні клуби, а також контроль рівня знань через тести та регулярні перевірки.

    Для багатьох батьків і учнів це стає вирішальним фактором: у школі не потрібно шукати додаткові підручники чи переживати, що викладач захворів — завжди можна замінити репетитора без втрати занять. Щоб обрати перевіреного репетитора англійської у Луцьку, заходьте на сайт школи https://justschool.me/uk/english-tutors/lutsk, і дізнайтеся більше про навчання. Важлива перевага в тому, що в школі допомагають підібрати репетитора під конкретні вимоги учня — за рівнем, віком чи цілями навчання. Тож батькам і студентам не потрібно витрачати час на самостійний пошук і перевірку викладачів.

    Репетитор від школи чи приватний викладач?


    У Луцьку доступні обидва варіанти, але вони мають суттєві відмінності.




    Репетитор від школи

    Приватний репетитор




    Програма та матеріали

    Структурована програма, створена методистами; повний набір матеріалів.

    Використовує власні матеріали; системність залежить від викладача.




    Якість викладання

    Відбір, навчання та контроль викладачів

    Залежить від досвіду викладача; є ризик натрапити на малокваліфікованого.




    Контроль прогресу

    Регулярні тести, іспити, перевірка знань.

    Системна перевірка залежить від викладача.




    Гнучкість

    Можливість заміни викладача без втрати уроку.

    Якщо викладач хворіє чи зайнятий — навчання переривається.




    Ресурси

    Доступ до онлайн-платформи, розмовних клубів, додаткових завдань.

    Обмежені ресурси (підручники, власні матеріали).




    Документи

    Офіційні сертифікати після курсу.

    Сертифікати відсутні.




    Ціна

    Вища, ніж у деяких приватних викладачів, але включає додаткові сервіси.

    Може бути як дешевше, так і дорожче.



    На що звернути увагу при виборі


  • Читайте відгуки та перевіряйте наявність сертифікатів.

  • Визначайте цілі: для школи, роботи чи іспиту.

  • Запитуйте про пробний урок — багато викладачів дають перше заняття безкоштовно або зі знижкою.

  • Дізнавайтесь про додаткові матеріали та бонуси (наприклад, розмовні клуби).

    • У Луцьку у вересні 2025 року вартість уроків англійської мови коливається від 150 грн до 700 грн за годину. Ціна залежить від формату, досвіду викладача та цілей навчання. Якщо важлива системність, перевірена якість і бонуси у вигляді платформ та розмовних клубів — варто звернути увагу на JustSchool, де вже понад 1300 репетиторів англійської, серед яких і викладачі з Луцька.

