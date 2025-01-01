Скільки коштує репетитор англійської у Луцьку восени 2025 року





Від чого залежить вартість

1. Досвід та кваліфікація викладача — репетитор із міжнародними сертифікатами (IELTS, TOEFL) чи багаторічним стажем може коштувати 600–700 грн/год.



2. Формат занять — онлайн зазвичай дешевше, ніж особисті уроки вдома чи в офісі.



3. Цілі навчання — підготовка до екзаменів чи інтенсивна розмовна практика коштує дорожче, ніж допомога зі шкільною програмою.



4. Пакети занять — при оплаті кількох уроків наперед можна отримати знижку.



Середні ціни на заняття з приватним репетитором

Молодші школярі (базова програма, онлайн): 150–250 грн/год.

Середня школа, домашні завдання, змішаний формат: 250–350 грн/год.

Підготовка до НМТ, міжнародних іспитів (B2–C1): 400–600 грн/год.

Досвідчені викладачі, носії мови: 600–700+ грн/год і вище.

Вартість занять з репетитором у школах

У Луцьку можна знайти як приватних репетиторів, так і викладачів, які працюють у мовних школах. Вартість занять часто різниться, але ключова різниця — у якості та стабільності навчання. Для прикладу, у JustSchool ціни на заняття з репетитором стартують від 339 грн за урок. У цю вартість входять не лише самі заняття з викладачем, а й доступ 24/7 до інтерактивної платформи, можливість відвідувати розмовні клуби, а також контроль рівня знань через тести та регулярні перевірки.



Для багатьох батьків і учнів це стає вирішальним фактором: у школі не потрібно шукати додаткові підручники чи переживати, що викладач захворів — завжди можна замінити репетитора без втрати занять. Щоб обрати перевіреного репетитора англійської у Луцьку, заходьте на сайт школи



Репетитор від школи чи приватний викладач?

У Луцьку доступні обидва варіанти, але вони мають суттєві відмінності.









Репетитор від школи

Приватний репетитор







Програма та матеріали

Структурована програма, створена методистами; повний набір матеріалів.

Використовує власні матеріали; системність залежить від викладача.







Якість викладання

Відбір, навчання та контроль викладачів

Залежить від досвіду викладача; є ризик натрапити на малокваліфікованого.







Контроль прогресу

Регулярні тести, іспити, перевірка знань.

Системна перевірка залежить від викладача.







Гнучкість

Можливість заміни викладача без втрати уроку.

Якщо викладач хворіє чи зайнятий — навчання переривається.







Ресурси

Доступ до онлайн-платформи, розмовних клубів, додаткових завдань.

Обмежені ресурси (підручники, власні матеріали).







Документи

Офіційні сертифікати після курсу.

Сертифікати відсутні.







Ціна

Вища, ніж у деяких приватних викладачів, але включає додаткові сервіси.

Може бути як дешевше, так і дорожче.





На що звернути увагу при виборі

Читайте відгуки та перевіряйте наявність сертифікатів.

Визначайте цілі: для школи, роботи чи іспиту.

Запитуйте про пробний урок — багато викладачів дають перше заняття безкоштовно або зі знижкою.

Дізнавайтесь про додаткові матеріали та бонуси (наприклад, розмовні клуби).

У Луцьку у вересні 2025 року вартість уроків англійської мови коливається від 150 грн до 700 грн за годину. Ціна залежить від формату, досвіду викладача та цілей навчання. Якщо важлива системність, перевірена якість і бонуси у вигляді платформ та розмовних клубів — варто звернути увагу на JustSchool, де вже понад 1300 репетиторів англійської, серед яких і викладачі з Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Англійська мова давно стала необхідною не лише для учнів, а й для дорослих — у роботі, подорожах і повсякденному житті. У Луцьку попит на репетиторів зростає, особливо на початку навчального року. Ми дослідили актуальні ціни у вересні 2025-го та порівняли пропозиції від приватних викладачів і шкіл.1.— репетитор із міжнародними сертифікатами (IELTS, TOEFL) чи багаторічним стажем може коштувати 600–700 грн/год.2.— онлайн зазвичай дешевше, ніж особисті уроки вдома чи в офісі.3.— підготовка до екзаменів чи інтенсивна розмовна практика коштує дорожче, ніж допомога зі шкільною програмою.4.— при оплаті кількох уроків наперед можна отримати знижку.У Луцьку можна знайти як приватних репетиторів, так і викладачів, які працюють у мовних школах. Вартість занять часто різниться, але ключова різниця — у якості та стабільності навчання. Для прикладу, уціни на заняття з репетитором стартують відУ цю вартість входять не лише самі заняття з викладачем, а й доступ 24/7 до інтерактивної платформи, можливість відвідувати розмовні клуби, а також контроль рівня знань через тести та регулярні перевірки.Для багатьох батьків і учнів це стає вирішальним фактором: у школі не потрібно шукати додаткові підручники чи переживати, що викладач захворів — завжди можна замінити репетитора без втрати занять. Щоб обрати перевіреного репетитора англійської у Луцьку, заходьте на сайт школи https://justschool.me/uk/english-tutors/lutsk , і дізнайтеся більше про навчання. Важлива перевага в тому, що в школі допомагають підібрати репетитора під конкретні вимоги учня — за рівнем, віком чи цілями навчання. Тож батькам і студентам не потрібно витрачати час на самостійний пошук і перевірку викладачів.У Луцьку доступні обидва варіанти, але вони мають суттєві відмінності.У Луцьку у вересні 2025 року вартість уроків англійської мови коливається від 150 грн до 700 грн за годину. Ціна залежить від формату, досвіду викладача та цілей навчання. Якщо важлива системність, перевірена якість і бонуси у вигляді платформ та розмовних клубів — варто звернути увагу на JustSchool, де вже понад 1300 репетиторів англійської, серед яких і викладачі з Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію