У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій
Сьогодні, 16:44
У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Хто і для чого встановив пристрій — з'ясовуватимуть правоохоронці.
Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах, пише LB.UA.
"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите", — ідеться у повідомленні.
Хто і для чого встановив прослуховувальний пристрій — мають з’ясувати правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах, пише LB.UA.
"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите", — ідеться у повідомленні.
Хто і для чого встановив прослуховувальний пристрій — мають з’ясувати правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чим зайнятися на Мальдівах восени 2025: поради турагенції
Сьогодні, 17:33
На Волині відкрили новий прикордонний підрозділ
Сьогодні, 17:09
У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій
Сьогодні, 16:44
Скільки коштує репетитор англійської у Луцьку восени 2025 року
Сьогодні, 16:24