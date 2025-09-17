У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій





Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах, пише



"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите", — ідеться у повідомленні.



Хто і для чого встановив прослуховувальний пристрій — мають з’ясувати правоохоронці.

