Чим зайнятися на Мальдівах восени 2025: поради турагенції





Насолоджуватися сонцем, теплим морем та низькими цінами

Осінь на Мальдівах завершує низький сезон, ціни в готелях на 20-40% нижчі за зимові. Гарний настрій та рівна засмага туристам під час осінньої відпустки на Мальдівах гарантовані: сезон дощів не означає зливи з ранку до ночі, вдень сонце світить щонайменше 6-8 годин. Температура повітря восени на Мальдівах нижче за літню, підходить для європейців (вночі 24-28, вдень 25-30°С). Температура води +27-29°С; втома миттєво розчиняється у блакитних хвилях Індійського океану.



Побачити легендарне Море Зірок на Мальдівах

Sea Stars – так називають на Мальдівах ефектне природне явище: торкніться теплої океанічної хвилі вночі, і вона спалахує міріадами яскравих синіх іскор. Так реагує на коливання води біолюмінесцентний планктон. Жодне відео й доповнена реальність не передають відчуття дитячого захоплення туристів, яким особисто вдалося побачити світіння планктону.



Коли і де милуватися люмінесцентним фітопланктоном на Мальдівах

Сезон. З червня до кінця жовтня. Чим ближче до зими, тим більше фітопланктону накопичується на поверхні води, тим вище ймовірність помилуватися безмежним сяючим нічним морем.

Атолли та острови. Атол Раа, острів Ваадху, 195 км від аеропорту Мале. Атол Баа, острів Мудхдху, 110 км. від аеропорту Мале.

Туристів з різних готелів Мальдів спеціально привозять на катерах, яхтах та катамаранах на нічні екскурсії із природним шоу Sea Stars.



Влаштувати безпечне плавання з мантами та китовими акулами на Мальдівах

Скупчення фітопланктону в середині осені приваблює до берегів мальдівських островів сотні величезних мант (розмах плавців до 6-7м) та китових акул (довжина до 8-9 м). Боятися морських гігантів не варто: манти і китові акули мають флегматичний характер, харчуються виключно планктоном й не нападають на людей. У мант немає небезпечних шипів та електричних розрядів.



Найкраще місце для безпечного снорклінгу та дайвінгу з мантами та акулами на Мальдівах – затока Ханіфару, атол Баа. Саме восени в затоці Ханіфару нерестяться акули та збираються разом до 200 особин мант. Щоб побачити акулу-молота, туристи вирушають до дайвінг-спотів на атолах Арі, Фувадху, Фувахмула.



Зайнятися серфінгом на Мальдівах

Тут чудові умови для навчання серфінгу: м'який пісок, немає скель, висота хвилі максимум 1,5-2 м. Найкращий час для серфінгу на центральних та північних атолах Мальдів до кінця жовтня. На південні атоли шанувальники серфінгу приїжджають у жовтні та листопаді.



Оцінити рівень спа-центрів Мальдів

Неодноразово країна отримувала нагороду World Spa Awards як найкращий напрямок спа-відпочинку в Індійському океані. Комплексні спа-ритуали, ефективні програми таласотерапії, курси омолодження та антистресу пропонують більшість SPA-центрів мальдівських готелів класу 5*; купити онлайн путівки з відпочинком у таких готелях реально в онлайн турагенції АНЕКС Тур. Популярні сеанси масажу: джетлаг, аюрведичний, стоун, балійський, детокс. Є програми для дітей та підлітків, майбутніх та молодих мам, сеанси для пар.



Осінь на Мальдівах – чудовий час для шопінгу на ринках та в торгових центрах Мале, вечерь у підводних ресторанах, глибоководної риболовлі. Відпустка мрії – реальність, варто лише захотіти.



