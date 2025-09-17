Польща депортує українця, затриманого за незаконне керування дроном над Варшавою





Про це пише



Повідомляється, що депортованому українцю буде заборонено в’їзд у країни Шенгенської зони протягом наступних 5 років. Також затриманий українець сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.



Юнака відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому.



17-річну білоруску, яку затримали разом з ним, залишили у статусі свідка та відпустили



В Агентстві внутрішньої безпеки перевірили телефони юнака у спробах з’ясовувати, чи його вчинок мав шпигунську мету. Проте ніяких ознак його контактів з представниками іноземних спецслужб не виявили.



Про затримання молодих людей повідомили у вівторок. Дрон, пілотований 21-річним українцем, пролетів над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві. Безпілотник нейтралізувала поліція невдовзі після того, як його помітили. Спершу повідомили про затримання двох громадян Білорусі, згодом уточнили, що вони громадяни України та Білорусі.

