Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині за ніч спіймали двох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Росія збільшує кількість дронових атак по прикордонню Сумщини і Харківщини, - ДПСУ
Сьогодні, 19:15
Польща депортує українця, затриманого за незаконне керування дроном над Варшавою
Сьогодні, 18:29
Чим зайнятися на Мальдівах восени 2025: поради турагенції
Сьогодні, 17:33
Медіа
відео
1/8