Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 вересня

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

