У місті на Волині за ніч спіймали двох п'яних водіїв. ФОТО

У місті Ковель патрульні поліцейські спіймали уночі двох нетверезих водіїв.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.Днями, під час комендантської години, патрульні зупинили авто Citroen. У кермувальника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера Драгер. Водій погодився, результат — 1,84 проміле.Також під час комендантської години зупинили авто марки Cross. Водій кермував машиною з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 41-річний громадянин вже притягався до відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Цього ж разу чоловік від проходження огляду за допомогою драгера або ж в медичному закладі відмовився. Окрім того, водій був позбавлений права керування.Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі вирішення прийматиме суд.