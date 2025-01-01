У місті на Волині за ніч спіймали двох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 20:36
У місті Ковель патрульні поліцейські спіймали уночі двох нетверезих водіїв.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
Днями, під час комендантської години, патрульні зупинили авто Citroen. У кермувальника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера Драгер. Водій погодився, результат — 1,84 проміле.
Також під час комендантської години зупинили авто марки Cross. Водій кермував машиною з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 41-річний громадянин вже притягався до відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Цього ж разу чоловік від проходження огляду за допомогою драгера або ж в медичному закладі відмовився. Окрім того, водій був позбавлений права керування.
Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі вирішення прийматиме суд.
