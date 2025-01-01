«Мрію ходити. Більше нічого не хочу», - ветеран, який відновлюється у Луцькому реабілітаційному центрі. ВІДЕО

Давид Лаврик відновлює здоров’я опісля поранення у медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади.



Чоловік розповів, що до реабілітації не вірив у те, що зможе самостійно ходити, - йдеться у сюжеті



Отримав поранення 2024 року у вересні. Тоді, каже, його врятували думки про доньку Карину, якій зараз шість років. Служив в інженерно-саперному взводі, 42-ї бригади. Поранення отримав у селі Стариця на Харківщині.



Спершу медики зібрали ногу. Тоді, каже ветеран, було складно морально, бо залишився наодинці. Опору шукав у собі.



"Важко було усвідомити те, що вже без ноги. Два дні хотіли врятувати ногу. Потім сказали, що треба ампутація. Відмовляли нирки. Так вийшло, що зробиш. Мрію ходити. Більше нічого не хочу..." — каже Давид Лаврик.



Потім ветеран проходив реабілітацію у Львові, далі у Мукачево. Згодом потрапив у госпіталь ветеранів війни і від початку вересня відновлює здоров’я у стаціонарі Медцентру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади.



"Дуже рекомендували, кажуть, тут хороші спеціалісти. В шість прокидаюсь. Снідаю. Йду на процедури. Руку розминаю, ходимо в спортзал по годині часу. Ходити почав, нарешті", — Давид Лаврик.



Щомісяця у центрі реабілітовують орієнтовно пів тисячі пацієнтів. Половина з них — військові та пільгова категорія, решта — цивільні, каже фізичний терапевт Іван Гень. У стаціонарі розгорнули 23 ліжка, з яких 21 займають військові.



До реабілітації у центрі Давид пересувався на кріслі колісному і не вірив, що зможе ходити, каже терапевт.



"До цього часу, як потрапив до нас на реабілітацію, знаходився вдома у відпустці. Маючи протез, він його не використовував. Він йому здавався незручним. Стояння на тому протезі йому було болісне, не вистачало тонусу м’язів нижніх кінцівок, тулуба, спини, тобто тут ми цим усім почали комплексно займатися", — говрить фізичний терапевт.



Завдяки реабілітації у центрі Давид рухається за допомогою підлокітних милиць. Говорить, що має мрію — ходити самостійно. Перше, що зробить, коли впевнено стане на ноги — поведе доню у зоопарк.





