На Волині триває капітальний ремонт дороги до пункту пропуску «Ягодин»

На Волині триває капітальний ремонт автодороги М-07. Дорожники розпочали вкладання другого шару асфальту.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.У посиленому темпі тривають роботи з капітального ремонту на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін). Підрядник шар за шаром зводить новий дорожній одяг на під’їзді до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».На розчищеній від старого дорожнього покриття ділянці, дорожники спершу влаштовують шари міцної основи, а зверху укладають крупнозернистий асфальт. На відтинку, де такі етапи робіт вже проведено, розпочали вкладати середній шар з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші. Згодом ще буде проведено фінішне асфальтування. Паралельно фахівці також облаштовують тротуарну частину для безпечного руху пішоходів та відсипають узбіччя.Контроль за ходом та якістю робіт на об’єкті здійснюється фахівцями Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області та незалежними інженерами технічного нагляду.Нагадаємо, що капітальний ремонт майже двох кілометрів автодороги М-07 на під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є частиною інфраструктурного проєкту «№101122932 – 22-EU-TG-PL-UA автомобільні пункти пропуску», що проводимо у рамках програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).Мета — модернізувати стратегічно важливу транспортну артерію, яка забезпечує рух вантажів через один із ключових міжнародних пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, створити безпечні і комфортні умови для водіїв та підвищити ефективність міжнародних перевезень.