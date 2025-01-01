18 вересня на Волині: гортаючи календар

18 вересня день народження відзначає депутат Волинської обласної радита начальник управління Держпраці у Волинській областіУ цей день іменини у людей, які мають імена: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!18 вересня Всесвітній день корпоративної культури. Це свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу по всьому світу. Корпоративна культура включає спільні цінності, поведінку та практики, які визначають організацію. Вона формує те, як працівники взаємодіють одне з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи. Сильна, позитивна корпоративна культура може призвести до більшої залученості працівників, кращої задоволеності роботою та підвищення загальної продуктивності.А ще 18 вересня Міднародний день рівної оплати праці. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день підкреслює постійні нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Незважаючи на прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.18 вересня святкують Всесвітній день бамбуку. Це свято було започатковане 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту — деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.Також 18 вересня Всесвітній день моніторингу якості води. Це свято було засноване 2003 року Американським фондом чистої води (ACWF) як глобальна освітня програма. Метою цього дня є підвищення обізнаності громадськості про важливість захисту водних ресурсів та залучення громадян до моніторингу якості води у своїх місцевих водоймах. Учасники цього дня використовують прості набори для тестування, щоб брати проби води та визначати такі параметри, як температура, кислотність (pH), прозорість (помутніння) та розчинений кисень (DO). Результати моніторингових дій передаються спільнотам-учасникам по всьому світу через вебсайт організації-спонсора.