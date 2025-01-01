У волинських ЦНАПах запрацювала «гаряча лінія»
Сьогодні, 01:15
На Волині відтепер доступна «гаряча лінія» у центрах надання адміністративних послуг.
Про це повідомляють на сторінці Волинської ОВА.
У шести ЦНАПах Волинської області запроваджено «гарячу лінію». Скористатися послугою можна у ЦНАПах таких громад:
Луцька;
Нововолинська;
Володимирська;
Зимнівська;
Голобська;
Любешівська.
У такий спосіб жителі області можуть дистанційно отримати фахові консультації або ж підготуватися до візиту в ЦНАП, обравши відповідний розділ.
«Гаряча лінія» допомагає швидко та зручно дізнатися про:
- режим роботи ЦНАПу;
- перелік документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
- інформацію про вартість послуг та термін їх надання.
Контакти «гарячої лінії» ЦНАПів
▫️Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради — 0800101580; (066)1580333;
▫️Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Нововолинської міської ради — 0800353878;
▫️Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володимирської міської ради — 0800351291;
▫️Центр надання адміністративних послуг Зимнівської сільської ради — (097)1711794;
▫️Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Голобської селищної ради — (067)8800743;
▫️Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Любешівської селищної ради — (0332)202015.
