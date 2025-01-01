У волинських ЦНАПах запрацювала «гаряча лінія»

На Волині відтепер доступна «гаряча лінія» у центрах надання адміністративних послуг.Про це повідомляють на сторінці Волинської ОВА.У шести ЦНАПах Волинської області запроваджено «гарячу лінію». Скористатися послугою можна у ЦНАПах таких громад:Луцька;Нововолинська;Володимирська;Зимнівська;Голобська;Любешівська.У такий спосіб жителі області можуть дистанційно отримати фахові консультації або ж підготуватися до візиту в ЦНАП, обравши відповідний розділ.«Гаряча лінія» допомагає швидко та зручно дізнатися про:- режим роботи ЦНАПу;- перелік документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;- інформацію про вартість послуг та термін їх надання.▫️Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради — 0800101580; (066)1580333;▫️Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Нововолинської міської ради — 0800353878;▫️Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володимирської міської ради — 0800351291;▫️Центр надання адміністративних послуг Зимнівської сільської ради — (097)1711794;▫️Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Голобської селищної ради — (067)8800743;▫️Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Любешівської селищної ради — (0332)202015.