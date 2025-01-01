У лісі на Волині знайшли незаконний кар'єр. ФОТО





Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.



16 вересня, під час проведення заходів з виявлення порушень природоохоронного законодавства, фахівцями інспекції спільно з представниками ВП № 1 ( сел. Маневичі) ГУНП у Волинській області - було виявлено кар’єр, на якому здійснювався самовільний забір піску.



Порушення зафіксоване на території 49 кварталу, виділ 48 Карасинського лісництва, Маневицького надлісництва, філіалу «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».



На місце події спеціалістами інспекції викликано слідчо-оперативну групу.



Незаконний видобуток піску є грубим порушенням:

• ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр).

• ст. 47 та ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення права державної власності на надра, порушення вимог щодо їх використання).

• а також положень Кодексу України про надра та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», та Лісового кодексу України.



У Державній екологічній інспекції наголошують: самовільний забір корисних копалин шкодить довкіллю та матиме серйозні правові наслідки.



Якщо ви стали свідками: незаконних рубок лісу чи зелених насаджень, стихійних сміттєзвалищ, самовільного зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм - повідомте про це:

гаряча лінія: (0332) 72-33-96

вебресурс або застосунок «ЕкоЗагроза» ecozagroza.gov.ua



