В Україні почнуть вилучати монету в 10 копійок





Про це повідомляє



Зазначається, що відповідне рішення вже ухвалив НБУ. Наразі монета залишиться засобом для оплати: їх все ще прийматимуть торгівельні мережі, сфера послуг та банки. Спеціально здавати, або обмінювати монети не потрібно.



Проте з 1 жовтня після потрапляння до банків монети в 10 копійок більше не повертатимуться в обіг. Натомість вони вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.



Банки не видаватимуть монети на касі за всіма видами готівкових операцій, та не отримуватимуть таких монет з НБУ. Нові монети номіналом у 10 копійок не карбуватимуть.



Під час безготівкових операцій округлення сум застосовуватися не буде. Під час готівкових операцій буде здійснюватися округлення сум за наступними правилами:



сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Наразі в обігу, за даними Нацбанку, перебуває понад 4,1 мільярда монет у 10 копійок, що становить 27,4% від загальної кількості монет в країні. Щороку потрібно підтримувати кількість 10-копійчаних монет в обігу, при цьому будь-якої істотної ролі в розрахунках вони вже не відіграють.



"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги... Рішення про поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - зазначили в НБУ.



Раніше РБК-Україна розповідало, що НБУ готує пілотний проєкт е-гривні - цифрової форми безготівкової гривні. Вибір технологічного партнера майже завершено. Пілот має дати дані для ухвалення рішення про масштабний випуск. Особлива увага приділяється досвіду ЄЦБ та цифровому євро. Випуск е-гривні поки не визначений, спершу буде тестування.



Також ми писали, що у 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень стали найпоширенішими за сумою в готівковому обігу, складаючи майже половину всієї гривні. Загалом в Україні обігує 2,6 млрд банкнот на 851,2 млрд гривень і 15 млрд монет. Дрібних банкнот і монет стає менше, найбільший попит серед монет зберігається на 50 копійок.

