Росіяни атакували залізницю на Полтавщині: є затримки поїздів
Уночі російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Поранено одну людину.

На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА. Рятувальники їх локалізували, пише LB.ua.

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні задіяли резервні тепловози.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

791 Кременчук – Київ.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – повідомила УЗ.

Цього місяця Росія активізувала удари по залізниці. Вчора ворог завдав удару по підстанціях, що її живлять. Унаслідок цього затримувалися десятки поїздів.

