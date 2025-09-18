Росіяни атакували залізницю на Полтавщині: є затримки поїздів





На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА. Рятувальники їх локалізували, пише



В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні задіяли резервні тепловози.



Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:



№102 Херсон – Краматорськ,



№63/111 Харків, Ізюм – Львів,



№64/112 Львів – Харків, Ізюм,



791 Кременчук – Київ.



"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – повідомила УЗ.



Цього місяця Росія активізувала удари по залізниці. Вчора ворог завдав удару по підстанціях, що її живлять. Унаслідок цього затримувалися десятки поїздів.

