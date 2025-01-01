У центральному парку Луцька розчищають канали за майже мільйон

розчищення водних каналів. Комунальники працюватимуть у парку три тижні.



Про це пише



Як розповів оператор земсняряда приватної фірми, яка виграла тендер на проведення робіт, Юрій Коробко, водойма, на якій працює "машина-амфібія", замулюється через опале листя.



"Улітка, яка всмоктує мул, водорослі. І по пультопроводі викидує все на берег. Займаємося очисткою, знаходимо багато речей. Це парк. Люди викидали все сюди із смітників — пляшки, іграшки, тапочки. Найбільше ми викидаємо мул із зіллям, щоб не було зацвітання води", — зазначив працівник.



Землесосним снарядом Юрій Коробко керує 7 років. Вага плавзасобу становить 5 тонн. Зі слів чоловіка, востаннє меліоративний канал у міському парку розчищали п'ять років тому. За цей час, додав він, наросло мулу й рослинності майже 40 сантиметрів.



"Замуленість буває, що труба заб’ється якоюсь палкою. Бобри теж допомагають цьому. Десь в трубі застряне, мусиш розчищати, промивати. Тут ми розчищали востаннє 5 років тому. Кожен канал щороку він окремо експлуатується. До тих 5 років, коли ми сюди приступили, тут було мулу до 1,5 метра", — сказав фахівець.



Оператору земснаряда допомагає працівник комунального підприємства Віктор Сульжик. Він розповів, що більше працюють у ті дні, коли дозволяють погодні умови.



"Ще б коли тепліше, то можна було скупатися, а так бережеш себе, аби не впасти. Місто запустити не можна. Ми йдемо до Європи. Так, війна і важко, але комусь потрібно це все підтримувати", — сказав працівник.



Згідно з даними електронної системи публічних закупівель Prozorro, замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю "Річтранс Луцьк", яке запропонувало очистити меліоративні канали від замулення в парку за 902 тисячі 684 гривні.





