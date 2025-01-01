У Луцьку чоловік кинув вибуховий пристрій у громадському місці

Луцькі оперативники та слідчі встановили чоловіка, який кинув вибуховий пристрій в громадському місці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 13.45 до поліції надійшло повідомлення, що молодик привів в дію невідомий пристрій, внаслідок чого стався вибух. Ніхто не постраждав. На місці працювали вибухотехніки, оперативники та слідчі.У лічені години причетного встановили. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Це – місцевий мешканець, 1993 року народження.Нині, за процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання повідомлення йому про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу: йдеться про незаконне поводження з вибуховими речовинами та хуліганство.